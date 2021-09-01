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Паралимпиада в Токио

Женская сборная России проиграла в четвертьфинале паралимпийского турнира по голболу

Россиянки уступили американкам

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России по голболу уступила американкам со счетом 3:5 в четвертьфинале паралимпийского турнира в Токио.

В полуфинале американки сыграют с командой Бразилии. В другом матче 1/2 финала встретятся сборные Турции и Японии. Игры пройдут 2 сентября.

В матче по голболу принимают участие две команды по три игрока, также допустимо присутствие до трех запасных. Игры проходят в спортивном зале, на полу которого нанесена разметка в виде прямоугольной площадки размером 18х9 м, разделенной на две половины центральной линией. Игра осуществляется мячом, внутри которого находится колокольчик, при этом все игроки надевают светонепроницаемые очки и играют на слух. Цель - закатить мяч за линию ворот защищающейся команды.

Финал и матч за бронзовые медали пройдут 3 сентября.

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