Матчи Суперкубка Единой лиги ВТБ смогут посетить не более 3 тыс. зрителей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Три тысячи билетов поступит в продажу на матчи за Суперкубок Единой лиги ВТБ по баскетболу, самые дешевые билеты будут стоить 200 рублей. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

Розыгрыш Суперкубка пройдет на "ВТБ-Арене" в Москве 18 и 19 сентября.

"Мы рады объявить о старте продаж билетов на первый предсезонный суперкубок лиги, который пройдет на "ВТБ-Арене". В реализацию поступит около 3 000 билетов, мы следим за рекомендациями Роспотребнадзора и четко им следуем. На арене будет соблюдаться социальная дистанция, шахматная рассадка зрителей и обязательное ношение масок. Цена билетов на суперкубок - от 200 рублей, также мы предлагаем всем болельщикам приятный бонус в виде скидки 25% при покупке билета на два игровых дня", - сказала Корстин.

"Ожидаем, что все четыре команды, участвующие в Суперкубке, будут представлены в сильнейших составах, что обещает баскетбол высокого уровня", - добавила она.

Первое место по итогам регулярного чемпионата в прошлом сезоне занял петербургский "Зенит", вторым стал краснодарский клуб "Локомотив-Кубань", третье место занял казанский УНИКС, четверку лидеров замкнул московский ЦСКА, ставший в итоге победителем плей-офф Единой лиги ВТБ. В полуфинале ЦСКА сыграет с "Локомотивом-Кубанью", а УНИКС - с "Зенитом".