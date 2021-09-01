Олимпийский чемпион по плаванию Рылов думает наладить производство масок с котом

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов думает наладить производство "кошачьей" маски, которая стала популярной во время Игр в Токио. Об этом он рассказал в рамках форума "Новое знание".

Рылов в маске с котом начал выходить на соревнования начиная с апрельского чемпионата России. Ее он возил на чемпионат Европы в Будапеште и на Олимпиаду в Токио, где ему запретили ее надеть на церемонию награждения.

"Все ее оценили еще на чемпионате Европы, многим людям эта маска очень понравилась, - сказал Рылов. - А разгорелась эта вся история с маской кота уже во время Олимпиады. Дошло до того, что Международная федерация плавания просила такую маску с автографом, но у меня она была одна, поэтому я не смог предоставить".

"Потом многие стали спрашивать о ней в Instagram. Я думаю над тем, чтобы пробовать делать эти маски, посмотрим, что из этого выйдет", - добавил он.

Рылов отметил, что выходить на соревнования в "кошачьей" маске он решил, чтобы "разбавлять атмосферу". Идея принадлежит ему и его девушке, вместе они называют эту маску "Кусь".