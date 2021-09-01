Иванова посвятила медаль Паралимпийских игр сыну, пошедшему в первый класс

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Легкоатлетка Елена Иванова посвятила серебряную медаль Паралимпийских игр своему сыну, который в этом году пошел в первый класс школы. Об этом она рассказала журналистам.

Иванова выиграла серебро на дистанции 100 м, показав результат 14,60 секунды. Золото с мировым рекордом завоевала китаянка Ши Итин (13,61), бронза у представительницы Новой Зеландии Даниэль Эйтчисон (14,62). Легкоатлетки выступали в категории T36 (поражение опорно-двигательного аппарата).

"Я так радовалась на финише, кричала, потому что это серебро для меня как золотая медаль. Я девять лет шла к этой медали, посвящаю эту медаль своему сыну, ему семь лет, он пошел в первый класс, - сказала она. - В 2012 году я тоже 1 сентября выступала на Паралимпийских играх и завоевала тогда золото, сейчас серебро ничем не хуже золота. Соперники сильные, за девять лет они выросли, я очень уважаю их, люблю, они мотивируют меня показывать такие хорошие результаты".

"Пока для меня все как в тумане сейчас, я еще не верю. Здесь я упала на дистанции 200 метров, я очень расстроилась, что не попала в финал. Но я верю, что после падений всегда бывают взлеты. Я сама себе доказала, что я могу", - добавила она.

Иванова поблагодарила всех, кто помогал ей готовиться к Играм. "Благодарю моего тренера Романова Николая Степановича, Исупову Ольгу Николаевну, нашу команду и всех, кто вел мою подготовку, Чувашскую Республику и Ростовскую область, всех моих родных и близких. После того, как я плохо пробежала 200 метров, я подумала, что можно еще продержаться три года до следующей Паралимпиады и доказать себе, что на 200 метрах я тоже могу достичь хорошего результата. Постараюсь и на следующих Играх", - отметила она.