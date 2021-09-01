Пловец Калина назвал вторую золотую медаль на Паралимпиаде наградой за труд

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Золотая медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 метров комплексным плаванием является для россиянина Андрея Калины наградой за труд. Такое мнение он высказал журналистам.

Ранее на Паралимпиаде в Токио Калина выиграл золото на дистанции 100 м брассом.

"Я просто в шоке, я вообще не ожидал золота, честно говоря, - сказал Калина. - Хотелось сегодня попасть на пьедестал, потому что я на международной арене выступаю с 2002 года и мне никогда не поддавался комплекс. Только однажды выступил хорошо - на чемпионате мира 2019 года. Медаль - вознаграждение за труд, и я больше рад за результат, он поистине волшебный, сильный и справедливый, скажем так".

"Я не скажу, что другие меньше работали, но дистанция нас всех рассудила. Комплекс - один из самых сложных силовых и тактических видов, здесь сила не ключевой момент, важным является шахматный баланс. Если вы хороший стратег, то знаете свои сильные качества, сильные и слабые стороны соперников, и можно выиграть за счет определенных моментов. Я основной упор сделал на свою основную дистанцию брасс и на хороший финиш", - добавил спортсмен.

Калина отметил, что на протяжении многих лет у него не получалось хорошо выступить в комплексном плавании. "Я прекрасно понимал, что на двух первых этапах не буду в лидерах, моя задача была в том, что тактически правильно соблюсти технику и выйти на длинный мощный брасс, - отметил Калина. - И, выйдя на него, я интуитивно понимал, что отрываюсь от соперников, а, перейдя на кроль, примерно метров за двадцать до финиша осознал, что победа возможна. И у меня активировались все возможные силы, и эти метры я плыл, можно сказать, в прострации, а когда понял, что выиграл, был счастлив и рад за всех - за команду, за семью, за тренера".