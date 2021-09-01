Защитник Чистяков покинул расположение сборной России по футболу из-за травмы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Защитник петербургского "Зенита" Дмитрий Чистяков не сможет сыграть за сборную России по футболу в сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Чистяков был вызван в сборную вместо Станислава Магкеева из московского "Локомотива", получившего травму на тренировке национальной команды.

"На предыгровой тренировке Дмитрий Чистяков подвернул голеностоп и не сможет помочь сборной команде в ближайших матчах, - сказал старший врач сборной России Владимир Хайтин. - Медицинским и тренерским штабами принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения".

Чистякову 27 лет, в текущем сезоне он провел за "Зенит" шесть матчей в разных турнирах, не отметившись результативными действиями. Защитник мог дебютировать в составе сборной России.

В среду сборная России проведет домашний матч против команды Хорватии. 4 сентября россияне на выезде сыграют со сборной Кипра, 7 сентября - дома с командой Мальты. В турнирной таблице группы H лидирует сборная Хорватии, набрав по итогам трех матчей 6 очков. Второе место занимает команда России (6 очков), третье - сборная Словакии (5), четвертое - киприоты (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).