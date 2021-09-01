Тренер российских голболисток рассказал о причинах поражения в плей-офф Паралимпиады

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России по голболу показала плохую игру в четвертьфинале Паралимпийских играх против команды США из-за проблем с психологической готовностью. Такое мнение журналистам высказал старший тренер российской команды Илькам Набиев.

В среду сборная России проиграла команде США со счетом 3:5. В полуфинале американки сыграют с командой Бразилии. В другом матче 1/2 финала встретятся сборные Турции и Японии. Игры пройдут 2 сентября.

"Команда сыграла плохо, значит, как у нас говорят - проиграл тренер, проиграл я, - сказал Набиев. - Обстоятельств было много - мы приехали на Паралимпиаду впервые в такой форме, мы первыми начали играть на Играх, турнир начался с нашего с канадками матча, и мы выиграли первую игру, потом вторую. А потом посыпалось внимание, которого у нас никогда не было, выиграем чемпионат мира или Европы, и максимум статейка в сети. А тут такое внимание, спонсоры, трансляции, реакция со стороны болельщиков на родине, и телефоны на таких важных турнирах мы забираем, а тут, в связи с ситуацией с коронавирусом, телефон от спортсмена не уберешь".

"Игру мы сейчас проиграли сами, на своих ошибках, установка была - играем от обороны. Мы забиваем, и "садимся", нарушаем правила, выходим - валимся, нам забивают. Мы ни по каким аспектам никому не уступаем - ни по физике, ни по тактике, но уступаем психологически. Теперь, чтобы приехать на Игры в Париж, мы сначала должны отобраться на чемпионат мира 2022 года в Китае, в ноябре чемпионат Европы, и, чтобы отобраться на чемпионат мира, нужно попасть в первую пятерку, будем готовиться", - добавил тренер.

Набиев также отметил, что в сборной России нет много запасных игроков. "У нас спорт инвалидов, а голбол достаточно жесткий вид спорта, чтобы играть в голбол, нужно быть физически готовыми, много работать, нужны силы, - отметил Набиев. - На уровне реабилитации желающих играть много, на уровне высших достижений нет - получил первый синяк, и уходит человек. Глаза заклеены, мяч летит с расстояния шести метров, сила броска у женщины - 60 м/с, у мужчины она достигает 85-90 м/с. За шесть метров ты должен услышать, среагировать, чтобы не "получить", поэтому у нас нет большой скамейки запасных, только 10-12 человек, с которыми я работаю, но что имеем, то имеем, и мы будем работать дальше".

В матче по голболу принимают участие две команды по три игрока, также допустимо присутствие до трех запасных. Игры проходят в спортивном зале, на полу которого нанесена разметка в виде прямоугольной площадки размером 18х9 м, разделенной на две половины центральной линией. Игра осуществляется мячом, внутри которого находится колокольчик, при этом все игроки надевают светонепроницаемые очки и играют на слух. Цель - закатить мяч за линию ворот защищающейся команды.