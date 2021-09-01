Чемпионка Паралимпиады Липатникова заявила, что не следила за выступлением соперниц

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Толкательница ядра Галина Липатникова, завоевавшая золотую медаль на Паралимпиаде, во время выступления не обращала внимание на выступление соперниц. Об этом она рассказала журналистам.

Липатникова показала результат 11,03 метра, серебро завоевала испанка Мириам Мартинес Рико (9,62 м), бронза у китаянки У Цин (9,36 м). Легкоатлетки выступали в категории F36 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

"Хочется и плакать, и радоваться одновременно, я еще не понимаю, что я стала первой. Хотелось показать результат больше, - сказала она. - Я первый раз выступала на таком огромном стадионе, эти Игры для меня были первыми, и я наконец превзошла рубеж в 11 метров. Я очень счастлива, что сделала это на международном старте".

"Надеюсь, что в дальнейшем это мне поможет победить себя. Теперь следующая цель - Париж. Подготовлюсь более основательно и постараюсь взять новый рубеж. Хочу побить мировой рекорд, но всему свое время", - добавила Липатникова.

По словам спортсменки, главным соперником для нее была она сама. "Волнение, конечно, сказывалось. Ты понимаешь, что ты первый и хочешь еще лучше показать результат. Волна эмоций захлестывала меня, и мышцы начинали поджиматься", - отметила она.

"Но я каждую попытку старалась, делала все технически правильно, но, увы, я сама задавливала ядро, и оно летело вниз, а не вверх. При этом результаты соперниц я не смотрела по ходу финала, чтобы не волноваться лишний раз. Я не видела, как они толкали ядро, но в записи обязательно посмотрю", - добавила она.