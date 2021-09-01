Семшов: российские футболисты способны победить хорватов в матче отбора к чемпионату мира

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу может обыграть команду Хорватии в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник российской команды Игорь Семшов.

Встреча пройдет в среду в Москве на арене "Лужники" и начнется в 21:45 мск. Российская команда проведет первый матч под руководством Валерия Карпина.

"Мы знаем, какой футбол Карпин проповедовал в "Ростове", поэтому ожидаем такой дерзкой игры с прессингом, с подавляющим количеством футболистов в атаке, - сказал Семшов. - Но нужно не забывать, как сборная Хорватии построит игру, позволит ли она применять нам прессинг. Поэтому, конечно, ожидаем результативной игры, чтобы наша команда победила, потому что для турнирной таблице это очень необходимо. Когда приходит новый тренер, сборная остается прежней, а игроки иногда вызываются новые, потому что каждый тренер под свой стиль, свое видение, свою схему вызывает футболистов, которые ему нужны".

"Безусловно, сборная России способна победить хорватов, футбол тем и прекрасен, что до игры шансы у всех равные независимо от того, против какой команды ты играешь. Непобедимых нет, поэтому я считаю, что наши способный взять три очка. Но все будет зависеть от действий наших игроков на футбольном поле. Я думаю, что ребята приложат максимум усилий, чтобы победить конкурента", - добавил собеседник агентства.

4 сентября россияне на выезде сыграют со сборной Кипра, 7 сентября - дома с командой Мальты. "Все в равных условиях находятся, - отметил Семшов. - Когда составлялся календарь, то все понимали, что с такой плотностью игр, а именно три игры, а не две, как обычно, сборной время на подготовку будет минимальным. На то и есть сборная, игроки должны к требованиям главного тренера относиться с пониманием и в короткий срок исполнять на футбольном поле то, что хочет видеть главный тренер. Я думаю, что проблема главного тренера сборной кроется в том, что всегда мало времени на подготовку, поэтому ничего страшного нет, наши футболисты, наверное, за этот период поняли, что от них хочет главный тренер".

В турнирной таблице группы H лидирует сборная Хорватии, набрав по итогам трех матчей 6 очков. Второе место занимает команда России (6 очков), третье - сборная Словакии (5), четвертое - киприоты (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).