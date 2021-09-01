Российские спортсмены завоевали 15 медалей в восьмой день Паралимпиады

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная России завоевала семь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые награды в восьмой соревновательный день Паралимпийских игр в Токио.

Российские спортсмены обошли команду Великобритании и поднялись на второе место в общем медальном зачете. Всего на счету сборной России 32 золотые, 20 серебряных и 37 бронзовых наград. Сборная Великобритании располагается на третьей строчке (30-24-32). Лидерство сохраняет команда Китая (68-43-36).

В составе сборной России золото завоевали легкоатлеты Галина Липатникова (толкание ядра), Муса Таймазов (метание клаба) и Андрей Вдовин (бег на 400 м), пловцы Виктория Ищиулова (50 м вольным стилем), Мария Павлова (100 м брассом) и Андрей Калина (200 м комплексным плаванием), а также велогонщик Руслан Кузнецов (шоссейная гонка на 79,2 км).

Серебряные награды на счету пловцов Дарьи Лукьяненко и Егора Ефросинина (оба - 100 м брассом), легкоатлетов Елены Ивановой (бег на 100 м) и Никиты Прохорова (толкание ядра).

Обладателями бронзовых медалей стали пловец Артур Сайфутдинов (100 м брассом), легкоатлеты Чермен Кобесов (бег на 400 м) и Евгения Галактионова (толкание ядра), а также Раиса Чебаника, Виктория Сафонова и Маляк Алиева, победившие в командном турнире по настольному теннису.

В четверг будет разыграно 48 комплектов медалей. Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.