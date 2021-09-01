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Летние олимпийские виды спорта

Юниорская сборная России по волейболу проиграла в полуфинале чемпионата мира

Россияне уступили команде Болгарии

ТАСС, 1 сентября. Сборная России по волейболу уступила команде Болгарии в полуфинальном матче чемпионата мира среди игроков не старше 19 лет. Турнир проходит в Иране.

Встреча завершилась со счетом 3-2 (14:25, 25:21, 25:20, 20:25, 15:13) в пользу болгарских волейболистов. В финале команда Болгарии сыграет с победителем встречи между командами Ирана и Польши, которая пройдет позднее в среду. Решающий матч и игра за бронзовые медали пройдут в четверг.

Юниорский чемпионат мира проводится раз в два года. В 2019 году на турнире в Тунисе победу одержала команда Италии, обыграв в финале россиян. Чаще всех победу на турнире одерживали волейболисты Бразилии - шесть раз, также в активе сборной одна серебряная награда. Россияне трижды становились победителями первенства, занимая по этому показателю второе место, команда дважды становилась второй и один раз третьей.

В последний раз сборная России побеждала в 2013 году в Мексике, тогда в финале была обыграна команда Китая.

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