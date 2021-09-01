Лукьяненко заявила, что недовольна серебром Паралимпийских игр в плавании

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Россиянка Дарья Лукьяненко огорчена из-за того, что завоевала серебро Паралимпийских игр в плавании. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В среду Лукьяненко завоевала серебро Паралимпиады в плавании на дистанции 100 м брассом. Соревнования проходили в категории SB12, где представлены атлеты, имеющие интеллектуальные нарушения, которые обычно приводит к тому, что спортсмены испытывают трудности с распознаванием образов, последовательностью и памятью или имеют более медленное время реакции.

"Это моя первая медаль на Паралимпийских играх, но я немного расстроена из-за того, что показала совсем не такой результат, на который рассчитывала, - сказала Лукьяненко. - Я огорчена как минимум из-за результата, и серебро - не золото. Сейчас эмоции у меня преобладают над результатом. Думаю, что осознание значимости первого серебра Паралимпийских игр придет чуть позже".

"Я была готова выступить лучше, но что-то сегодня пошло не так, всякое бывает. Это мой первый такой старт и, возможно, сказалось волнение. Я с тренером еще не обсуждала заплыв, может быть, что-то по дистанции пошло не так, возможно, где-то я просела в технике. Я поняла, что можно продолжать работать, и тогда к Играм 2024 года года еще все успеем, еще все будет", - добавила Лукьяненко.

Лукьяненко 19 лет, спортсменка является кандидатом в мастера спорта России. Она становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира. В состав паралимпийской сборной России входит с 2019 года.