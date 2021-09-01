Таймазов заявил, что будет улучшать свой мировой рекорд, установленный на Паралимпиаде

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Российский легкоатлет Муса Таймазов собирается улучшать свой мировой рекорд, установленный на Паралимпийских играх в метании клаба. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

В среду Таймазов с мировым рекордом завоевал золотую медаль Паралимпиады в в метании клаба. Россиянин показал результат 35,42 метра в категории F51 (поражение опорно-двигательного аппарата).

"Я до сих пор на эмоциях, я долго шел к этой победе, последние два месяца работали с тренером на износ, - сказал Таймазов. - Мы добились такого результата благодаря моему тренеру, благодаря моим родным, близким, которые поддерживали меня, мотивировали. Я мог еще больше показать результат сегодня, на метр, на полтора дальше метнуть снаряд. Мне показалось, что первую попытку мне не засчитали, я начал сбавлять обороты, чуть запаниковал, может, ремень у меня плохо затянут или опять шест болтается, а затем я увидел, что первую попытку засчитали все-таки".

"На тренировках я и дальше метал снаряд, чем сегодня. На этом я не остановлюсь, это не последний мой официальный мировой рекорд, я буду улучшать его. Буду работать дальше, выступать, насколько здоровье мне позволит. Я хочу представлять свою страну на международных аренах, я хочу быть первым, я буду выступать на следующих Играх в Париже", - добавил спортсмен.

На чемпионате мира 2019 года Таймазов занял третье место с результатом 29,29 метра. "Когда я выступал на чемпионате мира, мои снаряды не приняли, я метал чужие снаряды, - сказал Таймазов. - У каждого спортсмена снаряды сделаны индивидуально под него, под его руку, стандартными снарядами никто не метает, каждый делает под себя, но у снарядов есть свои стандарты. На чемпионате мира за час до моего выступления сказали, что мои снаряды не подходят, один был тяжелее на два грамма, у другого чуть-чуть была стерта шейка, и все, у меня началась паника на том чемпионате мира. И опыта соревновательного еще мало было, а сейчас я был готов ко всему".

Таймазову 37 лет, он является бронзовым призером мирового первенства, а также многократным победителем чемпионата России. Ранее легкоатлет увлекался вольной борьбой, карате и регби на колясках. С 2019 года Таймазов входит в состав паралимпийской сборной.