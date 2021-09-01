Гимнаст Далалоян заявил, что не будет рисковать здоровьем ради чемпионата мира

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян хочет выступить на чемпионате мира в октябре, но если это будет сопряжено с риском для здоровья, он откажется от участия. Об этом он рассказал журналистам.

В середине апреля Далалоян на тренировке порвал ахиллово сухожилие. Спустя три месяца он вместе с Никитой Нагорным, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным выиграл на Олимпиаде в Токио золото командного турнира, а также стал шестым в финале личного многоборья.

"Приложу все силы, чтобы выступить на чемпионате мира. Но если нога будет беспокоить, то не буду рисковать. Я пройду углубленное медицинское обследование после встречи с президентом. После этого будет понятно", - отметил Далалоян.

"Мы планируем подготовку. Но не знаю, сможем ли мы попасть. Если сможем приехать и выступить достойно, то хорошо", - сказал Нагорный.

Чемпионат мира пройдет в Японии с 18 по 24 октября.