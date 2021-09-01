Морозов: клубы КХЛ не имеют задолженностей по зарплатам перед игроками за прошлый сезон

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выплатили заработные платы игрокам за прошлый сезон. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент лиги Алексей Морозов.

Летом экс-защитник московского "Спартака" Андрей Зубарев на своей странице в Instagram заявил, что клуб не выплатил ему зарплату за предыдущий сезон.

"Мы работаем в этом направлении. И с Андреем Зубаревым была ситуация, но "Спартак" все долги погасил и перед ним, и перед другими игроками. Сейчас у клубов нет долгов по заработной плате за прошлый сезон, только московское "Динамо" не выплатило часть бонусов своим игрокам. На этой неделе планируем встретиться с новым руководством клуба и пообщаться на эту тему", - сказал Морозов.

Также в КХЛ вернулся владивостокский "Адмирал", пропустивший год из-за того, что бюджетные средства, которые должны были пойти на клуб, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса. Одним из критериев его включения в состав участников лиги была выплата всех задолженностей перед игроками.

"Порядка 63 млн рублей долгов [клубом] уже погашено, остался 1 млн, и остаток этот связан с игроками, которые не выходят на связь - не подписали предложенные им соглашения. По заключенным соглашениям расчеты произведены. Клуб еще в марте предоставил в лигу финансовые гарантии, прошел проверку инфраструктуры арены, была инспекция, поэтому "Адмирал" готов. Я не вижу никаких рисков и считаю, что была проделана огромная совместная работа", - добавил собеседник ТАСС.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября, в матче за Кубок Открытия сыграют омский "Авангард" и московский ЦСКА.