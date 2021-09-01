Путин поздравил спортсменов Павлову, Ищиулову и Кузнецова с победой на Паралимпиаде

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил спортсменов Марию Павлову, Викторию Ищиулову и Руслана Кузнецова с золотом на Паралимпийских играх в Токио. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

Павлова завоевала золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров брассом, показав результат 1 минута 31,44 секунды. "Главными слагаемыми вашего успеха стали мастерство, трудолюбие и победный настрой. И конечно, горячая поддержка близких, тренеров и наставников, всех российских болельщиков", - приводятся слова Путина.

Ищиулова выиграла золото в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем. Спортсменка соревновалась в категории S8 (различные формы инвалидности, включая ампутации и церебральный паралич). Президент подчеркнул, что успех Ищиуловой - это значимый вклад в укрепление престижа отечественной паралимпийской школы плавания и авторитета сборной команды РФ.

Кузнецов стал победителем шоссейной велосипедной гонки на 79,2 км, преодолев дистанцию за 2 часа 34 минуты 35 секунд. "Вы выдержали настоящую битву характеров, проявили исключительное мастерство, собранность и волю, по праву заняли высшую ступень пьедестала почета в шоссейной групповой велогонке", - отметил президент и пожелал спортсмену новых успешных стартов.

1 сентября на Паралимпийских играх в Токио сборная России завоевала семь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые награды. Российские спортсмены обошли команду Великобритании и поднялись на второе место в общем медальном зачете. Всего на счету сборной России 32 золотые, 20 серебряных и 37 бронзовых наград.