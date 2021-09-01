Широков будет капитаном "Спартака" в новом сезоне КХЛ

ТАСС, 1 сентября. Нападающий Сергей Широков будет капитаном "Спартака" в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в прямом эфире на официальной странице клуба в социальной сети "ВКонтакте" рассказал спортивный директор красно-белых Роман Беляев.

"Спартак" начнет сезон-2021/22 КХЛ матчем 2 сентября дома с "Адмиралом".

"Капитаном будет Широков, ассистенты - [Дмитрий] Вишневский, [Вячеслав] Солодухин, [Яков] Рылов. Это выбор команды. Сергей победил с достаточно солидным отрывом", - сказал Беляев.

В предыдущем сезоне Широков в 59 матчах регулярного сезона набрал по системе "гол+пас" 42 очка (22+20). В четырех матчах плей-офф он сделал одну голевую передачу.