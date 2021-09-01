Президент КХЛ считает, что паузы в календаре помогут клубам подойти к плей-офф

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Большое количество пауз в календаре Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), связанных с проведением этапов Евротура и Олимпийских игр, не повредит лиге, они помогут клубам подготовиться к плей-офф. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент КХЛ Алексей Морозов.

С 22 января по 21 февраля 2022 года запланирован перерыв на Олимпийские игры, исключение составит только матч между минским и рижским "Динамо", который пройдет 23 января. Также предусмотрены паузы на Евротур с 8 по 14 ноября (в Финляндии) и с 13 по 19 декабря (в России), на время проведения Матча звезд КХЛ в Челябинске (15-16 января) и новогодние праздники (31 декабря - 2 января).

"[Большое количество пауз] не вредит. У нас сейчас Латвия попала на Олимпиаду, а рижское "Динамо" состоит в основном из игроков этой сборной. Также игроки "Куньлуня" - это в основном игроки сборной, в "Йокерите" есть хоккеисты, которые имеют шанс поехать на Олимпиаду, даже если приедут энхаэловцы. Не исключаю возможности, что российские игроки из КХЛ смогут пробиться на Олимпийские игры и поедут защищать честь своей страны. Про паузы много говорится, но сезон тяжелый, и, я думаю, они помогут клубам немного подстроиться, набрать форму к решающему этапу - плей-офф", - сказал Морозов.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября, в матче за Кубок Открытия сыграют омский "Авангард" и московский ЦСКА. Старт плей-офф запланирован на 4 марта.