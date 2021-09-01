Президент КХЛ прокомментировал решение "Ак Барса" отказаться от группы поддержки

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс", заявивший, что отказывается от группы поддержки на домашних матчах, за счет этого решения может увеличить количество болельщиков в условиях коронавирусных ограничений. Такое мнение в интервью ТАСС высказал президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

В августе в СМИ появилась информация о том, что казанский "Ак Барс" принял решение отказаться от группы поддержки. Ранее без чирлидерш в Казани прошли матчи предсезонного турнира "Кубок Танеко". В настоящий момент в Казани разрешена 50-процентная заполняемость трибун.

"Это было решение клуба. Сцена, которая установлена для группы поддержки, насколько я помню, в Казани находится за воротами и занимает достаточно посадочных мест. Сейчас с учетом посещаемости, может быть, они за счет этого смогут увеличить количество болельщиков. У нас в регламенте нет условий о том, что клуб должен иметь группу поддержки, есть только определенные рекомендации о том, что можно делать, чтобы матчи проходили более насыщенно", - сказал Морозов.

Также президент КХЛ отметил, что принимать решение о сохранении или отказе от группы поддержки должны сами клубы. "Это будет сугубо личное решение клубов. У всех разные стадионы: например, в Санкт-Петербурге нет сцены, и группа поддержки не занимает посадочные места болельщиков, у них есть пространство перед льдом", - добавил он.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября, в матче за Кубок Открытия сыграют омский "Авангард" и московский ЦСКА. "Ак Барс" проведет свой первый матч дома 2 сентября против хельсинкского "Йокерита".