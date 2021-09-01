Российские волейболистки проиграли итальянкам в четвертьфинале чемпионата Европы

ТАСС, 1 сентября. Женская сборная России по волейболу уступила команде Италии в четвертьфинале чемпионата Европы. Матч прошел в Белграде.

Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:8, 25:15) в пользу итальянских волейболисток. В полуфинале сборная Италии сыграет с командой Нидерландов. В другом полуфинале сборная Турции встретится с победителем матча между командами Сербии и Франции, который пройдет позднее в среду. Полуфинальные игры состоятся 3 сентября.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах - Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии.

Европейское первенство проводится каждые два года. Наибольшее количество титулов у сборных СССР и России - 13 и 6 соответственно. Последние четыре турнира выиграли команды России (2013, 2015) и Сербии (2017, 2019).