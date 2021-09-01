Винер-Усманова: поражение Авериных объединило Россию, но несправедливость рвет на куски

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Скандальное судейство в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио объединило россиян и породило всплеск патриотических чувств, что можно считать позитивным моментом в истории поражения Дины Авериной в борьбе за золото. Такое мнение во время марафона "Новое знание" высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной страны Ирина Винер-Усманова.

На Олимпиаде в Токио судьи поставили Линой Ашрам выше Авериной в итоговом положении в личном многоборье, несмотря на грубую ошибку, которую в упражнении с лентой допустила израильская спортсменка. Сестра Дины Авериной Арина стала четвертой.

"Когда проигрыш с ошибкой, то ты понимаешь, что что-то было сделано не так, где-то ты недоработал, совершил ошибку, за которую тебя наказали там, - сказала Винер-Усманова, указывая вверх. - И когда сейчас все это произошло на соревнованиях, я сказала себе: где я сделала ошибку, почему так получилось?"

"И мне вспомнилось одно из имен бога - найти хорошее в плохом. Не всегда плохое, что происходит в жизни, действительно плохое, в нем надо уметь найти и хорошее. И увидев, как их встречают, какие в интернете отзывы, мне пришел ответ: если бы они выиграли золотые медали, то такого всплеска патриотизма, единства народа не было бы. Это и есть хорошее, и это меня успокаивает", - добавила она.

При этом глава федерации до сих пор не может смириться с итоговым результатом олимпийских соревнований. "Но все равно раздирает несправедливость, особенно ночью, она рвет на куски и кушает меня с маслом", - подчеркнула она.

Российские гимнастики уступили первое место на олимпиаде первые с 1996 года.

Авериных планировали не пустить в тройку

Винер-Усманова отметила, что до олимпийского турнира были разговоры о том, что Дина и Арина Аверины не должны оказаться в тройке по итогам соревнований.

"Они, к сожалению, заняли второе место, но был разговор о том, что они и в тройке быть не должны. Накануне была выпущена статья в журнале о гимнастике, в которой говорилось о том, кто же наконец разрушит гегемонию России в художественной гимнастике. Не смогли по-другому, получилось вот таким манером, к сожалению", - сказала она.

"Если бы мы выиграли эти две золотые медали, Россия была бы на четвертом месте, а Великобритания на пятом. Все очень просто", - добавила она.

Ранее Международная федерация гимнастики сообщила, что технический комитет не обнаружил предвзятости или иных нарушений в решениях судей на Олимпиаде

Винер-Усманова убедила Авериных вернуться

Винер-Усманова рассказала, как смогла убедить Дину и Арину Авериных не заканчивать со спортом после выступления на Олимпиаде.

"Позвонила мне Арина и говорит: "Ирина Александровна, мы придем 30-го числа", - рассказывает глава федерации. - Я спрашиваю: "С букетиком цветов, сказать, что вы закончили?" - "Да, мы хотим закончить, хотим пойти в экономический институт".

"Я говорю: "Значит так, минуточку, курица мокрая. Тебя как страна встретила? Тебя как на Красную площадь повезли? Как вам министр иностранных дел Сергей Лавров сказал: "Дина, ты наше золото". И сейчас президент вам вручать будет награду. Вы как смеете? Вы с ума сошли? Вы будете подводить народ? Вы будете подводить людей, которые устроили такое в интернете?" - добавила Винер-Усманова.

Она отметила, что попросила прийти Авериных на тренировку. "Та девочка ни в чем не виновата, но она закрыла свой Instagram, потому что туда приходили очень нелицеприятные вещи, и сама Дина призвала оставить Линой в покое. И сейчас, после того, как вашими портретами разрисовывают дома, после разделения людей во всем мире на тех, кто за и против, пока идет целая война, вплоть до того, что ваши упражнения нельзя целиком посмотреть в интернете, и вы после этого будете мне говорить об этом? Убью. Быстро на тренировку. И они пришли", - отметила Винер-Усманова.

"А потом я их подозвала и говорю: "Ну что, изверги рода человеческого? Долго вы меня будете мучить? Вы меня проверяли? Вы думали, что я вам скажу, что вы старенькие и у меня есть молодые? "Да мы так думали", - ответили они. "Быстро на место в зал, тренировки продолжаются", - заключила Винер-Усманова.