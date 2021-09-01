Гамова: никто не надеялся на выход россиянок в полуфинал чемпионата Европы по волейболу

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Никто не рассчитывал на то, что женская сборная России по волейболу выйдет в полуфинал или будет бороться за медали чемпионата Европы. Такое мнение ТАСС высказала двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова.

В среду сборная России проиграла команде Италии в четвертьфинале чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:8, 25:15) в пользу итальянских волейболисток.

"Вряд ли кто-то рассчитывал на то, что мы будем играть и бороться за первую тройку, - сказала Гамова. - Хотя тот волейбол, который демонстрировала команда, мне очень понравился. Я не то чтобы ждала или ожидала, но если бы команда в нынешнем составе пробилась в полуфинал и боролась за медали, я бы по-хорошему удивилась".

"Что касается Арины Федоровцевой, это игрок с большим потенциалом. Но для меня немного удивительно, что 17-летний игрок должен на себя брать столько ответственности в таком возрасте. Для нашего вида спорта это нетипичная ситуация, и мне кажется, что в большей степени на себя должны были брать ответственность и нагрузку более опытные и старшие игроки", - добавила Гамова.

Европейское первенство проводится каждые два года. Наибольшее количество титулов у сборных СССР и России - 13 и 6 соответственно. Последние четыре турнира выиграли команды России (2013, 2015) и Сербии (2017, 2019).