Бронзовый призер Паралимпиады Сайфутдинов признался, что поймал кураж во время заплыва

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Завоевавший бронзовую медаль Паралимпиады в плавании Артур Сайфутдинов во время прохождения дистанции старался четко придерживаться своей техники и поймал кураж. Об этом он рассказал журналистам.

Сайфутдинов преодолел дистанцию 100 м брассом за 1 минуту 05,76 секунды. Первое место с паралимпийским рекордом занял азербайджанец Вали Исрафилов (1.04,86), вторым стал украинец Алексей Федина (1.05,62).

"Я очень счастлив от того, что пробился в призы и у меня есть первая паралимпийская медаль, - сказал Сайфутдинов. - Эмоции словами просто не описать. После финиша я сразу начал искать огоньки, потому что наши медалисты мне сказали: они где-то загораются, если ты в призах. Я начал оглядываться по сторонам и потом увидел у себя на тумбочке три огонька и безумно обрадовался".

"Моя тактика заключалась в том, чтобы четко придерживаться своей техники, но этот старт был основной для меня, и на дистанции я поймал кураж. Возможно, что-то не получилось, но хороший результат есть, и это уже радует. Перед стартом я дал себе одну установку - я иду за медалью. Это мысль до последнего крутилась у меня в голове и докрутилась до бронзы", - добавил он.