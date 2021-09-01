Триумф знаменосца. Россияне поднялись на второе место в медальном зачете Паралимпиады

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены в восьмой соревновательный день Паралимпийских игр выиграли семь золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали. Это позволило команде выйти на второе место в медальном зачете (32-20-37), продолжают лидировать китайцы (68-43-36), третьими идут британцы (30-24-32).

В плавании золото выиграла Мария Павлова, которая ранее стала в Токио третьей на дистанции 200 м комплексным плаванием. В среду она победила в заплыве на 100 м брассом в категории SB7 (различные формы инвалидности, включая ампутации и церебральный паралич). В бассейн ее привели в возрасте шести лет для реабилитации, а к 22 годам она уже стала бронзовым призером чемпионата мира, многократным победителем и призером чемпионатов Европы и России.

Вдовин не исключил, что бежал на крупных соревнованиях 400 м в последний раз. "Эта медаль означает, что все эти девять лет тренировался не зря, не зря остался на этой дистанции, хотя у меня были мысли уходить с нее, если бы мы поехали на Паралимпиаду в Рио. Но судьба остановила. Это очень тяжелая дистанция, уже сколько времени прошло после забега, а мне до сих пор плохо, минут 15 после финиша лежал. Просто ненавижу эту дистанцию, но бегаю, потому что пока есть силы и получается", - признался он после забега.

Знаменосец национальной команды на церемонии открытия Андрей Вдовин взял первое золото в Токио, став чемпионом в беге на 400 м в категории Т37 (нарушения опорно-двигательного аппарата). Его результат составил 49,34 секунды, он обновил мировой рекорд, который был установлен им же в ноябре 2019 года (50,45). Второе место занял американец Ник Мэйхью (50,26), третьим стал россиянин Чермен Кобесов (50,44). Ранее в Токио Вдовин стал серебряным призером в беге на 100 м.

"Очень рада, что мне все же удалось выиграть золото - на четвертой по счету дистанции. На второй половине дистанции я ощутила, что плыву впереди всех, и решила еще прибавить, - сказала Павлова. - Я невероятно рада тому, что сегодня у меня все сложилось и получилось выдать нужный для победы результат. Тем более что у меня были очень сильные соперницы".

Еще две золотые медали в плавании выиграли Андрей Калина (200 м комплексным плаванием) в категории SM9 (поражение опорно-двигательного аппарата) и Виктория Ищиулова (50 м вольным стилем) в категории S8 (различные формы инвалидности, включая ампутации и церебральный паралич). 33-летний Калина побеждал на Паралимпиадах 2004, 2008 и 2012 годов, выступая за Украину, а в Россию переехал в 2015 году из-за отсутствия на родине условий для подготовки. Он думал о завершении спортивной карьеры, но в Санкт-Петербурге, куда он переехал, по его словам, у него открылось второе дыхание.

Из-за карантина Калина быстро стал набирать вес, что для спортсменов с ПОДА недопустимо, форму набирал с трудом. "Хотелось сегодня попасть на пьедестал, потому что я на международной арене выступаю с 2002 года и мне никогда не поддавался комплекс. Только однажды выступил хорошо - на чемпионате мира 2019 года. Медаль - вознаграждение за труд, и я больше рад за результат, он поистине волшебный, сильный и справедливый, скажем так", - отметил он.

По итогам шоссейной велогонки паралимпийским чемпионом стал Руслан Кузнецов, который преодолел дистанцию 79,2 км за 2 часа 34 минуты 35 секунд. Вторым стал швейцарец Хайнц Фрей, третьим финишировал австриец Вальтер Аблингер. Спортсмены выступали в категории H3 (поражение опорно-двигательного аппарата).

"Наш велогонщик блестяще провел эту гонку и проявил себя как отличный тактик, он уверенно держался в лидирующей группе, а на последних кругах ушел в отрыв и первым пересек финишную черту. Для нашего чемпиона это первая паралимпийская медаль в карьере", - констатировал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Неудачи в игровых видах

Мировой рекорд в среду в метании клаба (снаряда, предназначенного для людей с тяжелой формой инвалидности) установил Муса Таймазов. Спортсмен показал результат 35,42 метра в категории F51 (поражение опорно-двигательного аппарата).

37-летний уроженец Махачкалы до прихода в легкую атлетику увлекался вольной борьбой, карате, регби на колясках. В 20-летнем возрасте он сломал позвоночник - неудачно прыгнул с высоты на отдыхе на озере в Ханты-Мансийске.

После реабилитации стал заниматься регби, несколько раз становился чемпионом страны, а потом перешел в легкую атлетику. "Мы добились такого результата благодаря моему тренеру, благодаря моим родным, близким, которые поддерживали меня, мотивировали. Я мог еще больше показать результат сегодня, на метр, на полтора дальше метнуть снаряд", - сказал Таймазов, отметив, что намерен улучшать мировой рекорд.

В толкании ядра в категории F36 (лица с ПОДА) победила Галина Липатникова. Серебро завоевала испанка Мириам Матринес Рико (9,62 м), бронза у китаянки У Цин (9,36 м).

"Хочется и плакать, и радоваться одновременно, я еще не понимаю, что я стала первой. Хотелось показать результат больше, - сказала она. - Я первый раз выступала на таком огромном стадионе, эти Игры для меня были первыми, и я наконец превзошла рубеж в 11 метров. Я очень счастлива, что сделала это на международном старте".

Женская сборная России по настольному теннису в составе Виктории Сафоновой, Маляк Алиевой и Раисы Чебаники выиграла бронзу в командных соревнованиях. Не смогла выйти в плей-офф женская команда по волейболу сидя, уступив в трех партиях американкам. Женская команда по голболу проиграла американкам в четвертьфинале.