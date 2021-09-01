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Паралимпиада в Токио

Российских паралимпийцев будут чествовать на Красной площади 6 сентября

В церемонии примут участие известные музыканты и деятели культуры

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Членов сборной России, выступавших на Паралимпийских играх, торжественно встретят на Красной площади 6 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР).

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

Сообщается, что из аэропорта Шереметьево спортсменов провезут по улицам Москвы до Красной площади, где их встретят представители различных спортивных федераций, родные и близкие спортсменов и волонтеры. В церемонии также примут участие известные музыканты и деятели культуры.

Отмечается, что в честь победителей и призеров Паралимпиады будет поднят российский флаг и прозвучит гимн РФ.

После восьмого медального дня российские спортсмены занимают второе место в общем медальном зачете. Всего на счету сборной России 32 золотые, 20 серебряных и 37 бронзовых наград. Сборная Великобритании располагается на третьей строчке (30-24-32). Лидерство сохраняет команда Китая (68-43-36).

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