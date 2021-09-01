Федоров не видит ничего страшного в обилии удалений в составе ЦСКА в матче с "Авангардом"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Сергей Федоров не видит ничего страшного в том, что его игроки в матче с "Авангардом" часто удалялись в чужой зоне. Об этом он рассказал журналистам.

Армейцы в матче за Кубок Открытия Континентальной хоккейной лиги уступили действующему обладателю Кубка Гагарина "Авангарду" со счетом 0:4.

"Что касается наших удалений в чужой зоне, то это эмоции: и та, и другая команда хотела показать свой лучший хоккей. Это нормально для первого матча, не вижу ничего страшного, - сказал Федоров. - Благодарю своих парней, соперника. Считаю, это было хорошее противостояние, счет есть счет, думаю, вся борьба впереди".

В следующем матче ЦСКА 4 сентября примет рижское "Динамо".