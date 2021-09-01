Хартли: Зернов покинул "Авангард" в связи с тем, что его прогресс замедлился

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Обладатель Кубка Гагарина в составе "Авангарда" нападающий Денис Зернов покинул клуб, потому что его прогресс в команде замедлился. Такое мнение журналистам высказал главный тренер омского клуба Боб Хартли.

25-летний форвард в результате обмена на олимпийского чемпиона Николая Прохоркина отправился в "Металлург".

"С Зерновым у нас хорошие отношения. Он провел отличный первый сезон, потом у него была травма, и его прогресс замедлился. Я хотел, чтобы у него все складывалось, Зернов искал свою игру. Мы вели переговоры, и это то самое время, когда ему нужен новый старт", - сказал Хартли.

"Что касается Прохоркина, то я его лично не знаю, но знаю, на что он способен. Все будет зависеть от того, как он себя покажет, привилегий для ни для кого из игроков нет. Мы минут 40 говорили про его инциденты в Магнитогорске, и он знает, чего ждать от совместной работы", - добавил он.

В ноябре 2020 года ряд СМИ сообщали про конфликт Прохоркина с одним из членов тренерского штаба "Металлурга" на борту самолета во время возвращения в Магнитогорск из Хабаровска.