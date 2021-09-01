Михайлов: хоккеисты ЦСКА поплатились в матче с "Авангардом" за необоснованные удаления

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки ЦСКА в матче Кубка Открытия Континентальной хоккейной лиги с "Авангардом" поплатились за то, что необоснованно удалялись. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и 11-кратный чемпион СССР, член наблюдательного совета армейцев Борис Михайлов.

Армейцы уступили действующему обладателю Кубка Гагарина "Авангарду" со счетом 0:4.

"Игра была нормальной. В таких матчах нельзя удаляться, тем более необоснованно. За это и поплатились, а так ничего страшного", - сказал Михайлов.

"Нельзя удаляться на ровном месте. Противник этим воспользовался. Второй период команда играла просто хорошо и имела превосходство, но не сумела забить. В третьем периоде "Авангард" использовал те моменты, которые у него были, и заслуженно победил", - добавил он.