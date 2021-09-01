Слепышев считает, что ЦСКА в матче открытия КХЛ подвела реализация моментов

БАЛАШИХА /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА имел моменты в первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но игроков подвела реализация. Такое мнение журналистам высказал нападающий армейцев Антон Слепышев.

В среду в матче за Кубок Открытия ЦСКА уступил "Авангарду" со счетом 0:4.

"Был счет 0:1, потом произошло удаление у нас, "Авангард" реализовал большинство - 0:2. Потом у нас был хороший момент, чтобы сократить счет, но попали в перекладину, а потом, скажем так, случайные шайбы залетели, после чего было сложно исправить ситуацию. Я не согласен с тем, что мы играли в созидание, в целом, моменты были, но подвела реализация", - сказал Слепышев.

Также хоккеист рассказал о реакции на изменения в тренерском штабе клуба: перед стартом сезона ЦСКА покинул тренер по физподготовке Дмитрий Пирожков - его заменил канадский специалист Хассан Саид, а исполнять обязанности тренера защитников вместо Дмитрия Юшкевича будет начальник скаутской службы клуба Алексей Трощинский.

"Все это было неожиданно, поэтому сейчас, думаю, идет процесс - тренерский штаб привыкает к нам, мы привыкаем к ним, поэтому какие-то выводы сложно сделать", - добавил Слепышев.

В следующем матче ЦСКА 4 сентября примет рижское "Динамо".