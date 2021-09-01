Сборная России сыграла вничью с хорватами в первом матче под руководством Карпина

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Хорватии со счетом 0:0 в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники" в присутствии 18 708 зрителей.

Этот матч стал первым для сборной России под руководством главного тренера Валерия Карпина, он возглавил команду 26 июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Также эта игра стала дебютной в национальной команде для нападающего "Динамо" Арсена Захаряна и защитника "Рубина" Ильи Самошникова.

Сборные России и Хорватии сыграли между собой впервые с июля 2018 года. Тогда команды встречались в 1/4 финала чемпионата мира, который проходил в России. Встреча в Сочи завершилась победой хорватов (2:2, 4:3 - по пенальти).

В турнирной таблице группы H лидирует сборная Хорватии, набрав по итогам четырех матчей 7 очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Словакии (6), четвертое - словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4).

В следующем туре российская команда 4 сентября на выезде сыграет с командой Кипра, хорваты в этот же день в гостях встретятся со словаками.

Антураж вокруг матча

Матч на главном стадионе чемпионата мира - 2018 стал особенным сразу по нескольким поводам. Во-первых, игра против финалистов прошедшего три года назад мирового первенства сборной Хорватии стала дебютной для главного тренера национальной команды Валерия Карпина. Во-вторых, на стадионе собралось более 18 тыс. зрителей. В связи с коронавирусными ограничениями в Москве до этого матча на трибунах могли присутствовать не более 3 тыс. болельщиков, и увеличение квоты, как отметил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, должно стать "предвестником возвращения зрителей на трибуны".

Для болельщиков, пришедших в первый день осени на стадион, РФС подготовил развлекательную программу, которая включала в себя точки для нанесения аквагрима, а также шатер, в котором у зрителей была возможность сфотографироваться и взять автографы у бывших игроков сборной России Дмитрия Аленичева, Дмитрия Сенникова, Дмитрия Сычева и Дмитрия Хлестова. Еще одним вариантом досуга стала возможность сфотографироваться с игроками и тренером сборной России по пляжному футболу, которые в конце августа в третий раз в истории выиграли чемпионат мира. Завоеванный кубок также был в "Лужниках", и болельщикам, в отличие от большого футбола, не запрещалось прикоснуться к нему.

За 15 минут до стартового свистка команда под руководством Михаила Лихачева сделала круг почета по "Лужникам", показав большой аудитории главный трофей пляжного футбола. Обе трибуны за воротами были украшены баннерами. На трибуну D билеты не продавались, ее часть закрыла большая растяжка с изображением футболки сборной России. На трибуне напротив перед стартовым свистком болельщики вывесили полотно с портретом Валерия Карпина и слоганом "Погнали!", стилизованное под авангардный плакат Александра Родченко, на котором была изображена Лиля Брик.

Гимн России перед стартовым свистком исполнил детский хор радио и телевидения России под руководством Елены Шумиловой. Юные вокалисты были одеты в футболки белого, синего и красного цветов, выстроив таким образом флаг страны. Болельщики на трибунах с самого начала игры начали поддерживать не только команду, но и лично нового главного тренера. Скандирования "Валера!" доносились с трибун едва ли не чаще, чем "Россия! Россия!"

Несмотря на старания секторов активной поддержки, в начале обоих таймов зачастую в "Лужниках" была звенящая тишина. Но как только игра набирала обороны, болельщики становились все более активными. Так, в начале второй сорокапятиминутки фанаты затянули хиты певиц Максим и Афродиты "Знаешь ли ты" и "Валера". Когда опасность возникала у ворот российской сборной, с трибун, заполненных на четверть, раздавался оглушительный свист, а любые успешные действия россиян встречались аплодисментами. Болельщики сидели на своих местах до конца игры, небольшая часть только за минуту до свистка потянулась к выходу, результат зрители встретили нормально, команде аплодировали.