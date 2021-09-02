В девятый день Паралимпиады в Токио разыграют 48 комплектов наград

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Соревнования по легкой атлетике, бадминтону, гребле на байдарках и каноэ, велоспорту, бочча, голболу, футболу, стрельбе, тхэквондо, волейболу сидя, плаванию, настольному теннису, баскетболу на колясках, теннису на колясках и стрельбе из лука пройдут в девятый день Паралимпиады в Токио. В четверг на Играх разыграют 48 комплектов наград.

Наибольшее количество медалей будет разыграно на Национальном стадионе, где определятся победители в 18 легкоатлетических дисциплинах. В плавании станут известны имена 15 паралимпийских чемпионов. Первые медали Игр разыграют в тхэквондо.

Российские спортсмены по итогам восьми соревновательных дней Игр обошли команду Великобритании и поднялись на второе место в общем медальном зачете. Всего на счету сборной России 32 золотые, 20 серебряных и 37 бронзовых наград. Сборная Великобритании располагается на третьей строчке (30-24-32), лидерство сохраняют китайцы (68-43-36).

В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступают под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР).

С памятью о маме

Чермен Кобесов в среду уже завоевал медаль Паралимпийских игр, он стал бронзовым призером в беге на 400 метров. После финиша Кобесов не смог сдержать слез и надел футболку с фотографией своей матери, которая умерла в этом году. По его словам, мама мечтала о том, чтобы Чермен завоевал медаль в прыжках в длину, и в четверг спортсмен выступит именно в этой дисциплине.