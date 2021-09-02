В девятый день Паралимпиады в Токио разыграют 48 комплектов наград

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Соревнования по легкой атлетике, бадминтону, гребле на байдарках и каноэ, велоспорту, бочча, голболу, футболу, стрельбе, тхэквондо, волейболу сидя, плаванию, настольному теннису, баскетболу на колясках, теннису на колясках и стрельбе из лука пройдут в девятый день Паралимпиады в Токио. В четверг на Играх разыграют 48 комплектов наград.
Наибольшее количество медалей будет разыграно на Национальном стадионе, где определятся победители в 18 легкоатлетических дисциплинах. В плавании станут известны имена 15 паралимпийских чемпионов. Первые медали Игр разыграют в тхэквондо.
Российские спортсмены по итогам восьми соревновательных дней Игр обошли команду Великобритании и поднялись на второе место в общем медальном зачете. Всего на счету сборной России 32 золотые, 20 серебряных и 37 бронзовых наград. Сборная Великобритании располагается на третьей строчке (30-24-32), лидерство сохраняют китайцы (68-43-36).
В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступают под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР).
С памятью о маме
Чермен Кобесов в среду уже завоевал медаль Паралимпийских игр, он стал бронзовым призером в беге на 400 метров. После финиша Кобесов не смог сдержать слез и надел футболку с фотографией своей матери, которая умерла в этом году. По его словам, мама мечтала о том, чтобы Чермен завоевал медаль в прыжках в длину, и в четверг спортсмен выступит именно в этой дисциплине.
"Больше всего мама хотела, чтобы я выиграл в прыжках в длину. Надеюсь, еще порадую ее результатами в прыжках. У меня четыре соревновательных вида, и если бы не попал в призы в беге, то морально было бы очень тяжело выступать дальше. А после медали выйду на соревнования по прыжкам с холодной головой", - отметил спортсмен.
Кобесову 25 лет, он является двукратным чемпионом Европы и двукратным серебряным призером чемпионатов мира. Спортсмен страдает остеомиелитом, его левая рука короче правой и менее подвижна. Он входит в состав паралимпийской сборной России с 2011 года, а в июле 2017 года дебютировал в боях смешанного стиля (ММА).
Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Китай
|68
|43
|36
|147
|2
|Россия
|32
|20
|37
|89
|3
|Великобритания
|30
|24
|32
|86
|4
|США
|25
|27
|20
|72
|5
|Нидерланды
|18
|10
|10
|38
|6
|Украина
|17
|35
|23
|75
|7
|Бразилия
|15
|12
|21
|48
|8
|Австралия
|13
|22
|24
|59
|9
|Италия
|12
|19
|17
|48
|10
|Азербайджан
|11
|1
|4
|16