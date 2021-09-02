{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паралимпиада в Токио

В девятый день Паралимпиады в Токио разыграют 48 комплектов наград

Пройдут соревнования по легкой атлетике, бадминтону, гребле на байдарках и каноэ, велоспорту, бочча, голболу, футболу, стрельбе, тхэквондо, волейболу сидя, плаванию, настольному теннису, баскетболу на колясках, теннису на колясках и стрельбе из лука

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Соревнования по легкой атлетике, бадминтону, гребле на байдарках и каноэ, велоспорту, бочча, голболу, футболу, стрельбе, тхэквондо, волейболу сидя, плаванию, настольному теннису, баскетболу на колясках, теннису на колясках и стрельбе из лука пройдут в девятый день Паралимпиады в Токио. В четверг на Играх разыграют 48 комплектов наград.

На эту тему
Триумф знаменосца. Россияне поднялись на второе место в медальном зачете Паралимпиады
Триумф знаменосца.

Наибольшее количество медалей будет разыграно на Национальном стадионе, где определятся победители в 18 легкоатлетических дисциплинах. В плавании станут известны имена 15 паралимпийских чемпионов. Первые медали Игр разыграют в тхэквондо.

Российские спортсмены по итогам восьми соревновательных дней Игр обошли команду Великобритании и поднялись на второе место в общем медальном зачете. Всего на счету сборной России 32 золотые, 20 серебряных и 37 бронзовых наград. Сборная Великобритании располагается на третьей строчке (30-24-32), лидерство сохраняют китайцы (68-43-36).

В связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступают под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР).

С памятью о маме

Чермен Кобесов в среду уже завоевал медаль Паралимпийских игр, он стал бронзовым призером в беге на 400 метров. После финиша Кобесов не смог сдержать слез и надел футболку с фотографией своей матери, которая умерла в этом году. По его словам, мама мечтала о том, чтобы Чермен завоевал медаль в прыжках в длину, и в четверг спортсмен выступит именно в этой дисциплине.

На эту тему
Кобесов: на характере выиграл паралимпийскую медаль, осуществил мечту умершей мамы
Кобесов: на характере выиграл паралимпийскую медаль, осуществил мечту умершей мамы

"Больше всего мама хотела, чтобы я выиграл в прыжках в длину. Надеюсь, еще порадую ее результатами в прыжках. У меня четыре соревновательных вида, и если бы не попал в призы в беге, то морально было бы очень тяжело выступать дальше. А после медали выйду на соревнования по прыжкам с холодной головой", - отметил спортсмен.

Кобесову 25 лет, он является двукратным чемпионом Европы и двукратным серебряным призером чемпионатов мира. Спортсмен страдает остеомиелитом, его левая рука короче правой и менее подвижна. Он входит в состав паралимпийской сборной России с 2011 года, а в июле 2017 года дебютировал в боях смешанного стиля (ММА).

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

Таблица медалей Паралимпиады в Токио
СтранаЗолотоСереброБронзаВсего
1Китай684336147
2Россия32203789
3Великобритания30243286
4США25272072
5Нидерланды18101038
6Украина17352375
7Бразилия15122148
8Австралия13222459
9Италия12191748
10Азербайджан111416

 

Теги
Паралимпиада в Токио
ЧМ-2022 по футболу
Карпин объяснил отсутствие Смолова в матче сборных России и Хорватии
Форвард является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Российской премьер-лиги
Читать полностью