Левитин: сборная России по футболу играла с хорватами так, словно боялась проиграть

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российские футболисты играли против команды Хорватии так, словно они боялись сопернику проиграть. Такое мнение ТАСС высказал помощник президента РФ Игорь Левитин.

Россияне сыграли вничью с хорватами в отборочном матче чемпионата мира (0:0). Первый матч на посту главного тренера сборной России провел Валерий Карпин.

"Первая игра, поэтому все волновались, наверное. Впечатление такое, что боялись проиграть, поэтому больше времени посветили защите, поэтому отдали преимущество. Видно, что [Валерий] Карпин старается подобрать команду, но по первой игре нельзя судить. С такой Хорватией можно было играть", - сказал Левитин.

В следующем матче сборная России сыграет в гостях против команды Кипра 4 сентября.