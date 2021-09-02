Газзаев: матч сборных России и Хорватии по футболу прошел в равной борьбе

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Матч отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года между командами России и Хорватии прошел в равной борьбе. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России, глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев.

В среду россияне сыграли вничью с хорватами со счетом 0:0 в матче четвертого тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Эта матч стал первым для сборной России под руководством главного тренера Валерия Карпина, он возглавил команду 23 июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Также эта игра стала дебютной в национальной команде для нападающего "Динамо" Арсена Захаряна и защитника "Рубина" Ильи Самошникова.

"По игре сборной России можно отметить, что чувствовалось у игроков огромное желание, было много старания, в принципе игра была равная, - сказал Газзаев. - Не скажешь, что было много моментов, обе команды очень осторожно играли, подтвердили свое лидерство. Обе команды очень внимательно играли в обороне, поэтому в целом результат закономерен".

"Я бы хотел отметить дебют Захаряна, очень приятные впечатление оставил, если будет развиваться, вырастет хорошим мастером. Конечно, желательно было бы выиграть в домашней игре, моменты были неплохие. Мне кажется, что такой убойный момент был в конце у [Антона]Заболотного, покатил бы он назад на [Зелимхана] Бакаева, а тот бы в пустые забивал, поспешил с ударом Заболотный. В такой игре хотелось бы, чтобы выиграли, тогда можно было бы говорить уверенно о выходе из группы, а так, эти две команды, наверное, и разыграют первое место", - добавил Газзаев.

В турнирной таблице группы H лидирует сборная Хорватии, набравшая по итогам четырех матчей семь очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Словакии (6), четвертое - словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4).

В следующем туре российская команда 4 сентября на выезде сыграет с командой Кипра, хорваты в этот же день в гостях встретятся со словаками.