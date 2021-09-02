Бородюк: результат матча между сборными России и Хорватии по футболу закономерен

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Результат матча отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Хорватии справедлив. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер российской команды Александр Бородюк, ныне возглавляющий "Торпедо".

В среду россияне сыграли вничью с хорватами со счетом 0:0 в матче четвертого тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Эта встреча стала первой для сборной России под руководством главного тренера Валерия Карпина, он возглавил команду 23 июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Также эта игра стала дебютной в национальной команде для нападающего "Динамо" Арсена Захаряна и защитника "Рубина" Ильи Самошникова.

"Справедливый результат, ни одна команда с точки зрения качественного европейского футбола не наиграла на победу, не было такого темпа, который мы видели на чемпионате Европы, - сказал Бородюк. - Если брать чемпионат Европы, то там был высокий темп, интенсивность борьба на каждом участке поля. В сегодняшней игре мы увидели, что очень много было передач у обеих команд на сохранение, не было острых передач, не было какой-то агрессивности в линии нападения. Для того, чтобы забить гол, нужны логические атакующие действия с завершением в виде удара по воротам, но сегодня ни у одной команды таковых не было, поэтому результат закономерен".

"Всегда положительный результат, когда побеждаешь, но, учитывая турнирную таблицу, результат абсолютно нормальный. Но решающие матчи впереди, особенно две выездных игры против хорватов и словенцев и одна домашняя - против словаков. Вот эти матчи станут определяющими для того, чтобы попасть на чемпионат мира", - добавил Бородюк.

В турнирной таблице группы H лидирует сборная Хорватии, набравшая по итогам четырех матчей семь очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Словакии (6), четвертое - словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4).

В следующем туре российская команда 4 сентября на выезде сыграет с командой Кипра, хорваты в этот же день в гостях встретятся со словаками.