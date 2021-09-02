Карпин остался удовлетворен результатом матча сборной России против хорватов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не доволен, но удовлетворен результатом матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против команды Хорватии. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.

Сборная России в среду сыграла вничью с командой Хорватии. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 0:0.

"Нельзя сказать, что я доволен результатом и игрой, - сказал Карпин. - Удовлетворение есть. Окей, одно очко - двигаемся дальше. Буду удовлетворен, если обыграем сборные Кипра и Мальты. Сейчас волнения нет, есть уже "отходняк".

"Временами нас загоняли на свою половину поля, потому что у Хорватии есть хорошие футболисты, против которых тяжело играть, - отметил главный тренер сборной России. - Как бы ты не сопротивлялся, они тебе противостоят, приходится опускаться. Связываю это с высоким мастерством игроков соперника".

Карпин отметил, что его раздражение во время матча было связано с тем, что порой игроки действовали торопливо с мячом в тех ситуациях, когда можно было взять паузу. "Понятно, что это от большого желания. По самоотдаче могу только поблагодарить команду", - добавил он.

В турнирной таблице группы H лидирует сборная Хорватии, набравшая по итогам четырех матчей семь очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Словакии (6), четвертое - словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4). В следующем туре российская команда 4 сентября на выезде сыграет с командой Кипра, хорваты в этот же день в гостях встретятся со словаками.