Далич остался недоволен результатом отборочного матча чемпионата мира против россиян

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич остался недоволен результатом матча отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года с командой России. Об этом Далич рассказал на пресс-конференции.

В среду хорваты на выезде сыграли вничью с россиянами со счетом 0:0 в матче четвертого тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Эта встреча стала первой для сборной России под руководством главного тренера Валерия Карпина, он возглавил команду 23 июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова. В турнирной таблице группы H лидирует сборная Хорватии, набравшая по итогам четырех матчей семь очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Словакии (6), четвертое - словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4).

"Набрать одно очко в гостях против команды, которую считаешь самым сильным соперником и фаворитом - отлично, - сказал Далич. - Доволен всем, кроме результата. Считаю, что играли хорошо и контролировали ход игры, но не смогли забить. У нас были проблемы: была всего одна тренировка до матча, а на разминке лишились центрального защитника".

"Карпин удивил тем, что в стартовом составе вышел [Алексей] Миранчук на позиции ложной девятки, мы ждали, что там сыграет [Федор] Смолов. Когда на поле вышел [Антон] Заболотный, стало интересно: крупный и сильный игрок, было интересно за ним наблюдать", - отметил главный тренер сборной Хорватии.

"Нам нужно набрать 20-21 очко, чтобы выйти на чемпионат мира, сегодня набрали одно - это неплохо, но хочется набрать их быстрее, - сказал Далич. - Группа непростая, два следующих матча будут тоже тяжелыми, нет времени на отдых, не все могут играть. Не могу комментировать тактику Карпина, россияне сегодня сыграли отлично. Уверен, что их штаб знал, что делает, они хорошо изучили нашу игру".

В тренерский штаб сборной Хорватии входят Стипе Плетикоса, Ивица Олич и Ведран Чорлука, ранее выступавшие за российские клубы. "Они отлично знают игроков вашей сборной и предоставили нам картину, у нас была полная информация. Большую часть работы выполнили Чорлука и Олич, они рассказали, как играют [Александр]Головин, Миранчук, Смолов, мы были очень хорошо готовы. Почему не хотели переноса из "Лужников"? У каждой сборной есть право определить стадион за 120 дней до матча, Россия выбрала "Лужники", мы настраивались игру здесь. Перенос бы означал, что нам нужно было стоять в пробках, менять логистику, вторая причина - я просто очень люблю "Лужники", это прекрасный стадион, который напоминает мне о чемпионате мира 2018 года", - заключил Далич.