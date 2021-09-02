Карпин рассказал, почему сборная России начала матч с хорватами без номинального форварда

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Идея с использованием полузащитника сборной России Алексея Миранчука на позиции оттянутого нападающего возникла во время изучения игры команды Хорватии. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской сборной Валерий Карпин.

Сборная России в среду сыграла вничью с командой Хорватии в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 0:0. Группу атаки российской сборной с первых минут составили полузащитники Миранчук, Алексей Ионов и Арсен Захарян, для которого эта игра стала дебютной в составе национальной команды.

"Мы планировали сыграть с ложной девяткой, чтобы за Миранчуком выдергивались центральные защитники сборной Хорватии, - сказал Карпин. - Мы должны были использовать разрывы между центральными и крайними защитниками - задумка такая была, но получилось не все. Во втором тайме выпустил [Антона] Заболотного, а не [Федора] Смолова, чтобы отодвинуть игру с нашей половины поля".

"Когда изучили Хорватию, появилась идея с Миранчуком. Не знаю, была ли она первой, второй или третьей, но было несколько вариантов состава. Решили остановиться на этом", - добавил главный тренер сборной России.

Карпин отметил, что дебютант Арсен Захарян "для 18-летнего сыграл более, чем достойно". "Пока были силы, выглядел хорошо и не выпадал, не было растерянности, он не тушевался. Потери были, но не только у него. Это все от большого желания", - отметил Карпин.

В турнирной таблице группы H в отборе к чемпионату мира - 2022 лидирует сборная Хорватии, набравшая по итогам четырех матчей семь очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Словакии (6), четвертое - словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4). В следующем туре российская команда 4 сентября на выезде сыграет с командой Кипра, хорваты в этот же день в гостях встретятся со словаками.