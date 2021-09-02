Карпин высказался о продаже шарфов с его изображением перед матчем Россия - Хорватия

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Среди болельщиков нужна культивация образа за счет игры сборной России по футболу, а не фигуры ее главного тренера. Такое мнение журналистам высказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Сборная России в среду сыграла вничью с командой Хорватии в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 0:0. Перед игрой в точках продажи сувенирной продукции болельщики могли за 900 рублей приобрести шарфы с изображением Карпина, посвященные игре с хорватами.

"Если бы мне по 100 рублей с каждого [шарфа] отстегивали, было бы нормально, - сказал в шутку Карпин. - Не нужно культивировать мой образ! Это все искусственное, долго это работать не будет. Мы должны культивировать наш образ игрой сборной, об этом я и думаю - чтобы за сборную хотелось болеть".

"Атмосфера обалденная, спасибо болельщикам. Давненько мы в такой футбол не играли: и клубы, и сборная. Это помогло ребятам, когда оставалось мало сил", - отметил главный тренер сборной России.

В турнирной таблице группы H лидирует сборная Хорватии, набравшая по итогам четырех матчей семь очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Словакии (6), четвертое - словенцы (4), на пятой строке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4). В следующем туре российская команда 4 сентября на выезде сыграет с командой Кипра, хорваты в этот же день в гостях встретятся со словаками.