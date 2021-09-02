Дежавю. "Авангард" всухую обыграл ЦСКА в матче за Кубок Открытия КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Омский "Авангард" в первом матче сезона-2021/22 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл московский ЦСКА со счетом 4:0. Армейцы в шестой раз из семи уступили в игре за Кубок Открытия.

На эту тему "Авангард" победил ЦСКА в матче за Кубок Открытия КХЛ

Традиционно Кубок Открытия КХЛ разыгрывается между победителем регулярного чемпионата и обладателем Кубка Гагарина. Исключение составили сезон-2018/19, в котором оба трофея завоевал ЦСКА, и сезон-2019/20, который не был доигран из-за пандемии коронавируса. Победителем прошлого регулярного чемпионата в третий раз подряд стал ЦСКА. Он же дошел до финала Кубка Гагарина, где в шести матчах уступил "Авангарду". Стартовая встреча нового сезона КХЛ прошла в подмосковной Балашихе, где действующие обладатели Кубка Гагарина проводят свой третий и заключительный сезон - в следующем году они уже вернутся в Омск. Единственную победу в Кубке Открытия ЦСКА одержал в 2015 году. "Авангарда" провел третий матч за этот трофей и одержал вторую победу. В 2019 году омичи также обыграли ЦСКА.

Матч стал первым официальным для Сергея Федорова в качестве главного тренера ЦСКА, его дебют нельзя назвать удачным. Армейцы нанесли 30 бросков в створ ворот соперника, но не забросили ни одной шайбы, дважды пропустили в меньшинстве, заработали за матч 12 штрафных минут. "Что касается наших удалений в чужой зоне, то это эмоции: и та, и другая команда хотела показать свой лучший хоккей, это нормально для первого матча, не вижу ничего страшного. Благодарю своих парней, соперника, считаю, это было хорошее противостояние, счет есть счет, думаю, вся борьба впереди", - сказал Федоров. Цегларик начал с дубля В межсезонье составы обеих команд претерпели изменения. Один из новичков "Авангарда" Петер Цегларик стал героем встречи, забросив две шайбы в своем дебютном матче в КХЛ. Нападающий подписал контракт с омским клубом в июне, показав успешное выступление на чемпионате мира в Риге: в восьми матчах в составе сборной Словакии он набрал 11 очков (пять голов + шесть передач).

"Ощущения, конечно, хорошие, приятно, что победили, но впереди еще много вещей, которые предстоит сделать. Приятно, что сейчас такие эмоции, но завтра возвращаемся к работе", - сказал Цегларик журналистам после матча. Хоккеист пропустил несколько дней предсезонной подготовки, так как был вызван в национальную сборную для участия в олимпийском квалификационном турнире. "Не думаю, что это каким-то образом помешало [подготовиться к сезону], так как я сыграл шесть матчей, за это время мне удалось понять систему и стиль игры, по ходу следующих матчей сезона, думаю, я буду еще прибавлять", - добавил он. По итогам прошлого розыгрыша плей-офф "Авангард" стал лучшей командой по реализации численного преимущества. В матче против ЦСКА хоккеисты "Авангарда" забросили первые две шайбы в большинстве. В межсезонье у команды из Омска сменился тренер, отвечающий за реализацию численного преимущества: Константина Шафранова, который усилил тренерский штаб сборной России, сменил чемпион России 2004 года в составе "Авангарда" и победитель чемпионата мира Антон Курьянов.

Это 2/2 в большинстве, это 1+1 у Цегларика в первом же официальном мачте! Ну и Каски с Найтом красавцы, спору нет. pic.twitter.com/GD8MkrGaEF — ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 1, 2021

"Хорошее большинство, как и в прошлом сезоне, хорошо сыграли в обороне, подстраховывал [вратарь Шимон] Грубец. На предыдущей неделе у нас не было четырех игроков, которые участвовали в олимпийской квалификации, плюс у нас есть травмированные. Еще предстоит много работы, но мне нравится подход игроков к делу", - сказал главный тренер "Авангарда" Боб Хартли. Грубец снова переиграл шведа Еще одним героем матча, как и в финальной серии прошлого сезона, стал голкипер "Авангарда" Шимон Грубец, который не пропустил ни одной шайбы. Сухая серия вратаря омичей в матчах против ЦСКА длится с прошлого финала Кубка Гагарина, в котором он провел два заключительных матча серии "на ноль". Всего армейцы не могут пробить Грубеца уже на протяжении 185 минут 40 секунд.

"Не знаю, в чем его секрет, никому из нас он его не раскрывал. Но вообще Шимон настоящий профессионал, он проделывает невероятный объем работы, усердно трудится и на льду, и за его пределами, поэтому, если посмотреть, как он работает, очевидно, какую пользу он приносит команде", - рассказал журналистам нападающий "Авангарда" Корбэн Найт, который также отметился двумя заброшенными шайбами. "Ощутили дежавю, - продолжил он. - Несколько ребят даже высказывались об этом в раздевалке, потому что казалось, что только недавно играли против ЦСКА в финале, а теперь снова с ними встретились. Так что, да, было ощущение, будто не уходили". Шведский вратарь Адам Рейдеборн, ставший игроком ЦСКА этим летом, провел не самый выдающийся матч. Если первые две шайбы были заброшены в большинстве, а одна из них попала в ворота после двух подправлений от игроков "Авангарда", то третий и четвертый голы полностью на совести шведа: сначала он ошибся на выходе и пропустил между щитков, а затем не закрыл ближний угол ворот. В финальной серии прошлого сезона ворота армейцев также защищал шведский голкипер Ларс Юханссон, который летом стал игроком СКА.