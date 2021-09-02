Матыцин назвал неплохим для сборной России результат матча с хорватами

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по футболу добилась неплохого результата в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года с хорватами. Об этом ТАСС в кулуарах Владивостокского экономического форума заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Сборная России сыграла вничью с хорватами в первом матче под руководством Карпина

Встреча прошла на стадионе "Лужники" и завершилась со счетом 0:0. Этот матч стал первым для сборной России под руководством главного тренера Валерия Карпина, он возглавил команду 23 июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова.

"Выбор главного тренера сделан. Он работает, давайте предварительные оценки его работе давать после третьей игры. Начать с хорватами 0:0 - не плохо. Но от следующей игры с Кипром ждем только победы", - сказал Матыцин.

В турнирной таблице группы H лидирует сборная Хорватии, набравшая по итогам четырех матчей семь очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Словакии (6), четвертое - словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4). В следующем туре российская команда 4 сентября на выезде сыграет с командой Кипра.

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