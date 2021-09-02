Удивили, но не победили. Сборная России в первом матче Карпина сыграла вничью с хорватами

Встреча отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 0:0

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в первом матче под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сыграла вничью с действующими вице-чемпионами мира хорватами. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 0:0.

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Вместимость главной арены чемпионата мира - 2018 составляет 80 840 зрителей, но из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, на игру могло попасть не более 23 тыс. человек. Российский футбольный союз (РФС) 26 августа выпустил в продажу 3 тыс. билетов, но спустя три дня сообщил о том, что с Роспотребнадзором удалось согласовать увеличение этой квоты. На верхние ярусы трех трибун "Лужников" билеты могли получить только вакцинированные (не позднее года с даты второй прививки) и переболевшие (не позднее полугода) коронавирусом зрители. Максимально разрешенная квота не была реализована в полном объеме - встречу посетило 18 708 болельщиков. Россияне и хорваты встретились впервые с июля 2018 года - тогда команда под руководством Станислава Черчесова уступила команде Хорватии в четвертьфинале домашнего чемпионата мира (2:2, 3:4 - по пенальти). Из того состава российской команды в среду на поле "Лужников" вышли только защитник Марио Фернандес, а также полузащитники Александр Ерохин, Далер Кузяев, Александр Головин и Денис Черышев. Валерий Карпин стал десятым подряд главным тренером сборной России, который не проиграл в дебютном матче. Последним специалистом, который в первой игре потерпел поражение, был Анатолий Бышовец. Под его руководством российская сборная в августе 1998 года уступила шведам (0:1). Новый наставник национальной команды начал работу так же, как и нидерландский специалист Гус Хиддинк. В первом официальном матче под его руководством сборная России в отборе на чемпионат Европы - 2008 сыграла вничью с хорватами (0:0). Тогда обе команды вышли в финальную стадию турнира, оставив "за бортом" сборную Англии.

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После ничьей в Москве турнирное положение сборных России и Хорватии в отборочной группе H не изменилось - они продолжают занимать второе и первое места соответственно. В их активе по семь очков, хорваты располагаются выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Третье место занимает сборная Словакии (6 очков), на четвертой строчке располагаются словенцы (4), на пятой - мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4). Трибуны поверили в Валеру В день матча РФС подготовил для болельщиков развлекательную программу, которая включала в себя сразу две зоны для автограф-сессий. В первой любители футбола могли пообщаться с бывшими игроками сборной России Дмитрием Аленичевым, Дмитрием Сенниковым, Дмитрием Сычевым и Дмитрием Хлестовым. Во второй была сборная России по пляжному футболу, которая выиграла завершившийся в конце августа домашний чемпионат мира. Пляжники приехали с завоеванным кубком - болельщики не упустили возможности сфотографироваться с этим трофеем. К обеим палаткам выстроились многометровые очереди.

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Незадолго до стартового свистка сборная России по пляжному футболу под руководством Михаила Лихачева сделала круг почета по "Лужникам" и получила заслуженную порцию аплодисментов. Обе трибуны за воротами были украшены баннерами. На трибуну D билеты не продавались, ее частично закрывала большая растяжка с изображением футболки сборной России. На трибуне напротив перед стартовым свистком болельщики вывесили полотно с портретом Валерия Карпина и слоганом "Погнали!", стилизованное под авангардный плакат Александра Родченко, на котором была изображена Лиля Брик. Такой образ нового главного тренера сборной активно использовался в промо-кампании матча с хорватами. Болельщики могли за 900 рублей приобрести матчевые шарфы с портретом Карпина. Специалист в шутку после игры сказал, что было бы нормально, если бы ему с каждого проданного шарфа "отстегивали по соточке". "Не нужно культивировать мой образ - это все искусственное, долго это работать не будет. Мы должны культивировать наш образ игрой сборной, об этом я и думаю - чтобы за сборную хотелось болеть", - отметил он на послематчевой пресс-конференции. Болельщики во время матча не могли знать о таком отношении главного тренера к поддержке, адресованной лично ему. Скандирования "Валера!" и одноименная композиция певицы Афродиты доносились с трибун едва ли не чаще, чем "Россия! Россия!". Трибуны вторили крикам фанатов "Спартака" десятилетней давности. В 2011 году нынешний главный тренер сборной России работал с красно-белыми и после чувствительного поражения от португальского "Порту" (2:5) в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы вышел откровенно поговорить с агрессивно настроенными болельщиками. Тогда Карпину хватило нескольких минут, чтобы фанаты проводили его выкриками "Валера, верим!". Это выражение стало крылатым и в среду также активно использовалось поклонниками национальной сборной. При этом в среду от трибун досталось бывшему капитану сборной России Артему Дзюбе, который в этом сезоне не демонстрирует былой результативности. Несмотря на то, что один из двух лучших форвардов в истории национальной команды оказался вне списка игроков, вызванных Карпиным, в самом конце матча фанаты посвятили ему оскорбительную кричалку. Карпин смог удивить всех Стартовый состав сборной России вводил в замешательство. на матч против хорватов национальная команда вышла без номинальных нападающих - по флангам атаки действовали Алексей Ионов и 18-летний Арсен Захарян, который дебютировал за сборную России, став самым молодым полевым игроком в истории команды, а роль "ложной девятки" исполнял атакующий полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук. Удивительным было отсутствие на поле нападающего Федора Смолова, который в день матча был признан лучшим игроком стартового отрезка сезона в Тинькофф - Российской премьер-лиге (шесть голов в шести матчах). Во втором тайме на поле появился 23-летний защитник Илья Самошников, который также дебютировал в составе сборной России.

"Мы планировали сыграть с "ложной девяткой", чтобы за Миранчуком выдергивались центральные защитники сборной Хорватии, - сказал после игры главный тренер сборной России. - Мы должны были использовать разрывы между центральными и крайними защитниками - задумка такая была, но получилось не все. Во втором тайме выпустил [Антона] Заболотного, а не Смолова, чтобы отодвинуть игру с нашей половины поля". "Нельзя сказать, что я доволен результатом и игрой. Удовлетворение есть. Окей, одно очко - двигаемся дальше. Буду удовлетворен, если обыграем сборные Кипра и Мальты. Сейчас волнения нет, есть уже "отходняк", - отметил Карпин. Также он пояснил, что раздражение во время матча было связано с тем, что порой игроки действовали торопливо с мячом в тех ситуациях, когда можно было взять паузу. "Понятно, что это от большого желания. По самоотдаче могу только поблагодарить команду", - добавил специалист, поблагодарив болельщиков за поддержку и назвав атмосферу на трибунах "обалденной". Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что доволен всем, кроме результата. "Считаю, что играли хорошо и контролировали ход игры, но не смогли забить. У нас были проблемы: была всего одна тренировка до матча, а на разминке лишились центрального защитника, - сказал Далич. - Набрать очко на поле соперника, которого считаешь самым сильным соперником по группе, - это отличный исход встречи". Игра оправдала ожидания руководства РФС Президент Российского футбольного союза Александр Дюков в разговоре с журналистами кратко подвел итоги матча со сборной Хорватии. "Ожидания оправдались, ничья - неплохой результат; дальше нужно побеждать, - сказал он. - Местами был смелый футбол: и в первом тайме, и во втором. Хотелось бы, чтобы его было больше".

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Согласился с ним и президент РПЛ Сергей Прядкин. "Для первого матча играли посмелее. Со мной рядом был Давор Шукер (бывший президент Хорватского футбольного союза - прим. ТАСС), он тоже отметил, что сборная России играла довольно резво", - отметил глава премьер-лиги. Более строгую оценку игре сборной России в разговоре с корреспондентом ТАСС дал помощник президента РФ Игорь Левитин. "Первая игра, поэтому все волновались, наверное, - предположил он. - Впечатление такое, что боялись проиграть, поэтому больше времени посвятили защите, поэтому отдали преимущество. Видно, что Карпин старается подобрать команду, но по первой игре нельзя судить. С такой Хорватией можно было играть". Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович отметил, что гости играли более раскованно, чем сборная России. "Главное изменение связано с попыткой играть в более комбинационный футбол, без забросов, больше попыток проходит через центр. Получалось редко, но раз 10 за матч получилось", - добавил он. Бывшие тренеры сборной России Валерий Газзаев и Александр Бородюк в разговоре с ТАСС сошлись во мнении, что ничья в таком матче - справедливый результат. "Учитывая турнирную таблицу, результат абсолютно нормальный. Но решающие матчи впереди, особенно две выездных игры против хорватов и словенцев и одна домашняя - против словаков. Вот эти матчи станут определяющими для того, чтобы попасть на чемпионат мира", - отметил Бородюк, работавший в национальной команде с 2002 по 2012 год. В следующем матче сборная России 4 сентября в Никосии сыграет с командой Кипра. До завершения отборочного турнира команда под руководством Карпина также встретится со сборными Мальты (7 сентября - дома), Словакии (8 октября - дома), Словении (11 октября - на выезде), Кипра (11 ноября - дома) и Хорватии (14 ноября - на выезде). Прямую путевку на чемпионат мира в Катаре получит команда, которая займет первое место в группе. Сборные, занявшие вторые места в десяти отборочных группах, а также две сборные из Лиги наций в марте 2022 года в мини-турнире разыграют еще три путевки на мировое первенство.