FIDE проконсультируется с Непомнящим и Карлсеном по площадке матча за звание чемпиона мира

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная шахматная федерация (FIDE) проконсультируется с россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном по поводу площадки, на которой пройдет матч за звание чемпиона мира, пожелания гроссмейстеров будут учтены. Об этом ТАСС в кулуарах Владивостокского экономического форума заявил президент FIDE Аркадий Дворкович.

Матч пройдет в Дубае во время всемирной выставки "Экспо" с 24 ноября по 16 декабря.

"Мы уже начали подготовку, в Дубае уже были наши сотрудники. Пространство все распланировали, сейчас покажем площадку участникам: Яну и Магнусу. У них могут быть замечания, - сказал Дворкович. - Но в целом, мы начинаем активную подготовку к матчу за корону".

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.