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Футбол в России

Футболист Анджорин перешел из "Челси" в "Локомотив" на правах аренды

Соглашение с 19-летним английским полузащитником рассчитано на один год с правом приоритетного выкупа
Фаустино Анджорин AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Описание
Фаустино Анджорин
© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

ТАСС, 2 сентября. Полузащитник Фаустино Анджорин перешел из лондонского футбольного клуба "Челси" в московский "Локомотив" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

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Соглашение с 19-летним игроком рассчитано на один год с правом приоритетного выкупа. По данным портала Transfermarkt, контракт Анджорина с лондонским клубом рассчитан до июня 2025 года.

Анджорин является воспитанником "Челси", за основную команду, за которую он выступает с 2019 года, футболист провел пять матчей, один из которых - в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21. "Челси" является действующим победителем турнира. В прошлом сезоне Анджорин выступал за молодежную команду "Челси", он принял участие в 11 матчах в различных турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

После шести туров "Локомотив" с 12 очками в активе занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги. В следующем туре железнодорожники дома сыграют с самарскими "Крыльями Советов". В первом туре группового этапа Лиги Европы "Локомотив" 16 сентября на своем поле встретится с французским "Марселем".

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