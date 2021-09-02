Стальной ангел. Как письмо Деду Морозу изменило жизнь призера Паралимпиады Маляк Алиевой

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Ее имя во многих трактовках переводится как "ангел", она похожа на Дюймовочку - миловидная девушка невысокого роста, стеснительно опускающая глаза при виде камер. Но когда Маляк Алиева берет в руку ракетку для настольного тенниса, все меняется, потому что она чемпионка со стальным характером. На Паралимпиаде в Токио, первой в своей карьере, россиянка взяла серебряную и бронзовую медали.
Мама принесла ее в дом малютки в два года - девочка родилась с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Позднее мать была лишена родительских прав, а в интернат отправились еще несколько ее детей.
"Я росла сначала в детском доме, до 14 лет, потом меня забрала приемная мама, - рассказала Маляк ТАСС. - Ее зовут Татьяна Николаевна Князева, у нее много приемных детей, восемь человек. Сейчас они лет пять как в Подмосковье приехали. Сначала у нее были мои сестренки, она их забрала не знала обо мне, но одна из них меня помнила - она говорила ей: "У меня есть старшая сестра", а мама поначалу думала, что это детские фантазии".
"Как обо мне узнала сестренка, это история непростая - мама отнесла меня в дом малютки в два года, потом родила других, но их забрали, ее лишили родительских прав. В восемь лет я нашла родную маму, и однажды она взяла меня на летние каникулы - тогда сестренка меня запомнила, и потом, уже живя с приемной мамой, хотела встретиться со мной, даже написала письмо Деду Морозу. Родители иногда в эти письма заглядывают, поэтому моя приемная мама решила меня найти", - объяснила Маляк.
В службе опеки Татьяне Князевой сказали, что у девочек действительно есть сестра, вот только забирать ее не советовали - "инвалид, умственная отсталость". Но мама сначала забрала Маляк на зимние каникулы, летом девочка уже окончательно переехала в новый дом.
"У меня четыре родные сестренки сейчас живут в Подмосковье, одна занимается спортом - плаванием, да всем, чем можно. А что касается меня, то в нашем городе Ершов, в Саратовской области, обо мне узнал наш тренер, я хорошо помню тот день, когда мы познакомились, - открываю калитку, он спрашивает - "Алиева Маляк"? Отвечаю - "Да, я". "Хотел бы пригласить вас в нашу спортивную школу Риф для инвалидов". Так все началось", - рассказала Маляк.
"Дочка, ты меня очень многому научила"
Маляк занималась дартсом, шашками, теннисом. Потом на областных соревнованиях ее увидел тренер Николай Николаевич Кирпичников, пригласил заниматься. Но Алиевой на тот момент было 15 лет, и мама не могла ее отпустить, поскольку девочка находилась под опекой, а это серьезная ответственность. Когда Маляк исполнилось 19, она приняла решение и самостоятельно поехала в Саратов - разговор с Кирпичниковым крепко засел в ее голове.
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"Мама тяжело переживала мой отъезд, но я приняла решение, поехала в Саратов, пришла к тренеру, он спросил: "Ты готова?" Да конечно готова, но как я боялась, что он откажется. И все-таки за меня взялись - сначала многое не получалось, но я много времени этому уделяла - мороз, снег, а я на тренировку. Сначала из общежития, потом чуть подзаработала теннисом - чемпионаты, турниры, и начала снимать жилье", - рассказала спортсменка.
Первые три года девушке ставили технику, многое не получалось, в какой-то момент она даже решила взять месячный перерыв. "Подумала тогда: "Господи, если это мое, дай мне знак", и как же я соскучилась по спорту за этот месяц, - призналась Маляк. - В итоге в 2018 году я заняла второе место на чемпионате России, а дальше по чуть-чуть дело пошло, старт за стартом. Мы стали прогрессировать, даже со здоровыми девочками играли, чтобы мастерство росло. Я очень люблю со здоровыми играть, у них реакция сначала такая: "Девушка-инвалид, что она может?", но потом все меняется".
"Мама не очень верила, что из этого что-то выйдет. Она старалась поддерживать меня, но поверила до конца только когда я чемпионат Европы выиграла. Она сказала мне однажды: "Дочка, ты меня очень многому научила", - рассказывает Маляк. - И мы тоже учимся. Когда я впервые приехала на серьезные соревнования, увидела мужчину из Египта - у него рук не было. Я рассылала это всем: "Смотрите, что он делает, а люди на жизнь жалуются".
В паралимпийской сборной Алиева с 2018 года. "Я была расстроена за наших ребят, когда они не попали на Игры в Рио-де-Жанейро, особенно за одну девушку, которая даже карьеру из-за этого заканчивать хотела, но она приехала сюда, в Токио, и взяла свое золото. Ее зовут Елена Прокофьева, теперь она уже на Париж-2024 планы строит, но ей действительно нет равных. Я учусь у нее - никогда не покажет, что переживает, такая уверенность в ней, что когда она когда рядом, она заряжает".
Также спортсменку вдохновляет тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе и ее ученицы Александра Трусова и Анна Щербакова. "Меня зацепила одна ее фраза, сказанная в интервью Владимиру Познеру. Она сказала: "Как только ты сошел с пьедестала, ты уже никто, на следующем старте ты должен доказать обратное". Меня это очень зацепило. Посмотрите, что делают эти девочки, которых она тренирует - они такие маленькие, но такие вещи делают, мне очень нравится Саша Трусова, всегда за нее болела, и еще Аня Щербакова", - отметила Алиева.