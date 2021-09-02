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Паралимпиада в Токио

Бельгийского паралимпийца госпитализировали из-за подозрения на проблемы с сердцем

В среду бельгийский теннисист Йоахим Жерар упал в обморок

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Бельгийский теннисист Йоахим Жерар был в среду госпитализирован в Паралимпийской деревне из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет Бельгии.

1 сентября 32-летний спортсмен упал в обморок. Он был оперативно доставлен в больницу, где пришел в сознание. По итогам первоначальных обследований теннисиста врачи пришли к выводу, что возможной причиной обморока могли стать проблемы с сердцем. Жерар останется в больнице для дальнейшего обследования.

Бельгиец является третьим номером мирового рейтинга среди спортсменов-колясочников, а также бронзовым призером Паралимпийских игр 2016 года. На текущей Паралимпиаде в Токио он выбыл в третьем круге соревнований.

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Паралимпиада в Токио
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