Костин: картинг-центр мирового уровня появится в Сочи

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов, Рита Шпилевская/. ВТБ планирует создать в Сочи картинг-центр мирового уровня и будет обсуждать с Сириусом развитие автоспорта в регионе после переезда этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Санкт-Петербург в 2023 году. Об этом ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Гран-при России проходит с 2014 года на автодроме Олимпийского парка в Сочи. Контракт на проведение Гран-при России рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне этап пройдет с 24 по 26 сентября. С 2023 года российский этап переедет в Санкт-Петербург.

"Росгонки", учредителями которых мы являемся, будут оперировать двумя площадками [в Сочи и Санкт-Петербурге]. Мы обсуждаем с Сириусом, который стал владельцем всей этой территории [где проходит Гран-при России], развитие автоспорта в Сочи. Возможно, там создадим картинговый центр мирового уровня, - сказал Костин. - Что касается "Формулы-1", то она будет [в Сочи] до 2023 года. Потом правительство Ленинградской области должно обеспечить определенные работы по инфраструктуре, но эти вопросы будут решены".

"В этом году Гран-при пройдет в Сочи в конце сентября. При 50-процентной заполняемости [трибун]", - добавил Костин.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.