Костин сообщил о строительстве нового гостиничного комплекса на автодроме "Игора Драйв"

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов, Рита Шпилевская/. Коммерческие структуры готовы построить новый гостиничный комплекс на автодроме "Игора Драйв" под Санкт-Петербургом, соответствующий критериям и требованиям "Формулы-1". Об этом ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Трассу "Игоры Драйв" увеличат к 2023 году перед этапом "Формулы-1" в Санкт-Петербурге

Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" проходит с 2014 года на автодроме Олимпийского парка в Сочи. Контракт на проведение Гран-при России рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне этап пройдет с 24 по 26 сентября. С 2023 года российский этап переедет в Санкт-Петербург.

"Регион (Ленинградская область - прим. ТАСС) будет развиваться. Знаю, что коммерческие структуры готовы построить гостиничный комплекс на "Игоре Драйв", - сказал Костин. - Существующий - небольшой, и он не может обеспечить прием команд".

"Вопрос решен. И государство определилось, что дальше будет финансировать. Вернее, помогать нам. У нас контракт до 2025 года", - добавил он.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.