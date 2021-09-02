Президента Федерации гребного спорта России выберут 9 октября

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Отчетно-выборная конференция Федерации гребного спорта России (ФГСР) состоится 9 октября. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ходе конференции пройдут выборы президента, вице-президента, ответственного секретаря, членов президиума организации и избрание контрольно-ревизионной комиссии ФГСР. Также будет представлен отчет президиума федерации и отчет текущей контрольно-ревизионной комиссии.

Предыдущая отчетно-выборная конференция состоялась 28 декабря, на пост президента был переизбран Алексей Свирин. Он является олимпийским чемпионом 2004 года и двукратным чемпионом Европы (2007, 2011).