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Восточный экономический форум

Путин на следующей неделе планирует провести заседание Совета по спорту

Оно состоится в режиме видео-конференц-связи

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе планирует провести заседание Совета по физкультуре и спорту. Мероприятие пройдет в Москве в режиме видео-конференц-связи. Об этом журналистам рассказал в четверг на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет [Совет]. Президент будет в Москве. Но он будет по ВКС, готовится по ВКС", - сказал он. Песков уточнил, что мероприятие готовится "на следующей неделе, на следующей или через неделю".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВосточный экономический форум
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