Порядка 200 млн рублей предусмотрено на создание инфосистемы физкультуры и спорта

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Финансирование в размере 200 млн рублей предусмотрено в нынешнем году на создание государственной информационной системы физкультуры и спорта. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Работа по цифровизации в области спорта начата, - сказал Матыцин. - Некоторое время назад был заключен государственный контракт на создание государственной информационной системы физкультуры и спорта. На этот год предусмотрено финансирование в объеме 200 млн рублей. Основная цель - интегрировать в цифровую платформу те программы, которые уже существуют на уровне регионов".

"В настоящее время выстроена достаточно эффективная система взаимодействия на уровне министерств. Существуют стратегии развития платформы на уровне регионов. Наша задача - быть координатором и интегрировать данные, касающиеся единой цифровой платформы. Речь, в частности, идет об учете занимающихся [спортом], спортивной инфраструктуры", - добавил министр.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.